Пример ЖЕСТОКОСТИ в произведении "Чучело".....

Гость: Гость:

Посути весь фильм буквально пропитан жестокостью,проявляющуюся в разных вариантах,это и стадное чувство,когда индивид из страха быть отверженным, не решающийся заступиться за изгоя,и,нежелание вмешиваться взрослого человека,ввиду объективных причин,и бездействие школьной общественности,и самоуправство. что вкупе своей привело к трагедии