Пример ЖЕСТОКОСТИ в произведении "Чучело".....
Литература
Пример ЖЕСТОКОСТИ в произведении "Чучело".....
Ответ(ы):
Гость:
Посути весь фильм буквально пропитан жестокостью,проявляющуюся в разных вариантах,это и стадное чувство,когда индивид из страха быть отверженным, не решающийся заступиться за изгоя,и,нежелание вмешиваться взрослого человека,ввиду объективных причин,и бездействие школьной общественности,и самоуправство. что вкупе своей привело к трагедии
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