Укажите ряд в котором есть третье лишнее поняв причину этого выбора 1) летучая мы??ь,горелая трава,колючий взгляд 2)ползучие растения,лежачий камень,стоячая трава 3)лежачее состояние,горючие вещества,летучий газ 4)сыпучие м...

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Укажите ряд в котором есть третье лишнее поняв причину этого выбора 1) летучая мы??ь,горелая трава,колючий взгляд 2)ползучие растения,лежачий камень,стоячая трава 3)лежачее состояние,горючие вещества,летучий газ 4)сыпучие материалы,линялый костюм,плывущая чайка

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