Укажите ряд в котором есть третье лишнее поняв причину этого выбора 1) летучая мы??ь,горелая трава,колючий взгляд 2)ползучие растения,лежачий камень,стоячая трава 3)лежачее состояние,горючие вещества,летучий газ 4)сыпучие м...

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Укажите ряд в котором есть третье лишнее поняв причину этого выбора 1) летучая мы??ь,горелая трава,колючий взгляд 2)ползучие растения,лежачий камень,стоячая трава 3)лежачее состояние,горючие вещества,летучий газ 4)сыпучие материалы,линялый костюм,плывущая чайка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.колючий взгляд это метафора 2.лежачий камень 3.лежачее состояние 4. линейный костюм
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