Как сократить дробь и записать их в виде десятичных дробей 12/15 21/35 12/30 45/50 18/90 56/80
Математика
Как сократить дробь и записать их в виде десятичных дробей 12/15 21/35 12/30 45/50 18/90 56/80
Ответ(ы):
Гость:
12/15=4/5=0,8 21/35=3/5=0,6 12/30=2/5=0,4 45/50=9/10=0,9 18/90=2/10=0,2 56/80=7/10=0,7
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