Как сократить дробь и записать их в виде десятичных дробей 12/15 21/35 12/30 45/50 18/90 56/80

Математика

Как сократить дробь и записать их в виде десятичных дробей 12/15 21/35 12/30 45/50 18/90 56/80

Автор: Гость