Синоним к слову ветер
Русский язык
Синоним к слову ветер
Ответ(ы):
Гость:
Метель ,ураган, бриз ,буря, вихрь, вьюга
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