Помогите пожалуйста мне ответить на вопрос как проевился полководческий талант александра невского 4 л класс

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Есть две значительные битвы со шведами "Куликовская битва" и "Ледовое побоище"....Как вооружены шведы, тобишь тогда они были на типо рыцарей, то есть снаряжение их было тяжёлое и было их много по численности. Тогда то Александр решил заманить их на озеро которое было подо льдом, он же (лёд на озере) не выдержав такой тяжести шведов попусту провалился и поплыли шведы)) ) В общем здесь сыграла тактика и хитрость....