Помогите пожалуйста с 1 заданием под буквой (а) больше не надо буду благодарна
Английский язык
Помогите пожалуйста с 1 заданием под буквой (а) больше не надо буду благодарна
Ответ(ы):
Гость:
in – 2 in front of – 5 on – 9 under – 3 behind – 1 between – 7 opposite – 8 next to – 6 over - 4
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