Помогите пожалуйста с тестом по биологии. 3 варианта ответа Во время периода полового созревания у всех подростков: 1.Изменяются пропорции тела 2.Начинают формироваться половые клетки 3.Начинается рост волос на теле 4.Проя...

Биология

Помогите пожалуйста с тестом по биологии. 3 варианта ответа Во время периода полового созревания у всех подростков: 1.Изменяются пропорции тела 2.Начинают формироваться половые клетки 3.Начинается рост волос на теле 4.Проявляются первичные половые признаки 5.Сила и объем мышц начинают быстро увеличиваться 6.Активизируется обмен веществ.

Автор: Гость