Помогите пожалуйста с тестом по биологии. 3 варианта ответа Во время периода полового созревания у всех подростков: 1.Изменяются пропорции тела 2.Начинают формироваться половые клетки 3.Начинается рост волос на теле 4.Проя...
Биология
Помогите пожалуйста с тестом по биологии. 3 варианта ответа Во время периода полового созревания у всех подростков: 1.Изменяются пропорции тела 2.Начинают формироваться половые клетки 3.Начинается рост волос на теле 4.Проявляются первичные половые признаки 5.Сила и объем мышц начинают быстро увеличиваться 6.Активизируется обмен веществ.
Ответ(ы):
Гость:
Начинается формироваться половые клетки, изменяются пропорции тела, начинается рост волос.
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