Решите пожалуйста количество яблок , собранных Антоном в саду, больше 15, но меньше 21. сколько одноклассников он может угостить, если каждому даст по 3 яблока ?

Математика

Решите пожалуйста количество яблок , собранных Антоном в саду, больше 15, но меньше 21. сколько одноклассников он может угостить, если каждому даст по 3 яблока ?

Автор: Гость