Решите пожалуйста количество яблок , собранных Антоном в саду, больше 15, но меньше 21. сколько одноклассников он может угостить, если каждому даст по 3 яблока ?

Математика
Решите пожалуйста количество яблок , собранных Антоном в саду, больше 15, но меньше 21. сколько одноклассников он может угостить, если каждому даст по 3 яблока ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он может дать шестерым однокласником
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Эссе на тему "Когда народ много знает, им трудно управлять" (Лао-Цзы)
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста с тестом по биологии. 3 варианта ответа Во время периода полового созревания у всех подростков: 1.Изменяются пропорции тела...
Ответить
Русский язык
Просклоняйте писменно по падежам числа 763 и 284 (52балла)
Ответить
Русский язык
Пожалуйста!! упражнение 251. Будте добрее!!
Ответить
Биология
Свободноживущие плоские черви дышат: а)кислородом, растворённым в воде б)кислородом воздуха в)азотом г)углекислым газом
Ответить