Решите пожалуйста количество яблок , собранных Антоном в саду, больше 15, но меньше 21. сколько одноклассников он может угостить, если каждому даст по 3 яблока ?
Математика
Решите пожалуйста количество яблок , собранных Антоном в саду, больше 15, но меньше 21. сколько одноклассников он может угостить, если каждому даст по 3 яблока ?
Ответ(ы):
Гость:
Он может дать шестерым однокласником
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