Эссе на тему "Когда народ много знает, им трудно управлять" (Лао-Цзы)
Обществознание
Эссе на тему "Когда народ много знает, им трудно управлять" (Лао-Цзы)
Ответ(ы):
Гость:
Говоря фразу "когда народ много знает, им трудно управлять" Лао Цзы имел виду,что людьми знающими и понимающими гораздо сложнее управлять,чем толпой неграмртных людей.Ведь людей понимающих,которые могут в чём либо разбираться,гораздо сложнее в чём либо убедить.Умные люди просто так не верят всему,что им скажут,они сначала не один раз проверят,а потом поверят.Эти люди выделяются из толпы,а не идут по её течению.У них всегда есть своё мнение и они его высказывают.Разумеется этими людьми трудно управлять,и в истории много примеров,когда умные люди конфликтовали с властью и не боялись оспаривать её.
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