Вставьте пропущенные знаки препинания в БСП: Определите тип отношений между час??ями 1.Сокол не мог летать (?) правое крыло у него было сломано. 2.Кошка побежала за мышкой (?) та опрометью бросилась от неё. 3.Люди знали (?)...

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Вставьте пропущенные знаки препинания в БСП: Определите тип отношений между час??ями 1.Сокол не мог летать (?) правое крыло у него было сломано. 2.Кошка побежала за мышкой (?) та опрометью бросилась от неё. 3.Люди знали (?) где-то идёт война. 4.Не умея в руке держать топор, дерева не срубишь (?) не зная языка, хорошо, красиво, просто не напишешь. 5.Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись (?) на ней висело серое облако. 6.Вы улыбнётесь (?) мне отрада. 7.За двумя зайцами погонишься (?) ни одного не поймаешь. 8.Сергей Иванович оглянулся (?) спрятаться было негде. 9.У ног моих тянулась узкая долина (?) прямо напротив крутой стеной возвышался частый осинник. 10.Мне попалась какая-то заросшая дорожка (?) я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. 11.Заранее предупреждаю (?) удобств на пути не будет. 12.Понаблюдаешь растение от первого зелёного листка до созревания (?) увидишь жизнь. 13.Надежда искала его, кричала во дворе, звала обедать, потом чай пить (?) он не откликался. 14.Палило солнце, ослепительно отражаясь в тёмной воде (?) синие бархатные стрекозы бесшумно перелетали с одной осоки на другую.

Автор: Гость