Происходит ли нарушение второго закона менделя при неполном доминировании?
Биология
Происходит ли нарушение второго закона менделя при неполном доминировании?
Ответ(ы):
Гость:
Поигенотипу никаких изменений не происходит оно остается таким же: 1:2:1, но по фенотипу расщепление меняется вместо 3:1 оно становится 1:2:1
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