ВО СКОЛЬКО РАЗ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕКАРЯ,ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ВЫПЕКАЕМЫХ ИМ БУЛОК ЗА СМЕНУ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 5 РАЗ?

Математика
ВО СКОЛЬКО РАЗ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕКАРЯ,ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ВЫПЕКАЕМЫХ ИМ БУЛОК ЗА СМЕНУ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 5 РАЗ?
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