Изобразите на координатной плоскости множество решений нераввенства 2у-х+6 больше или равно 0

Алгебра
Изобразите на координатной плоскости множество решений нераввенства 2у-х+6 больше или равно 0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2y-x+6>=0 2y>=x-6 y=1/2x-3  получили уравнение прямой. Постройте график на координатной плоскости и увидите, что прямая пересекает оси координат в точках: ось ОУ в точке(о,-3); ось ОХ в точке  (6,0). по чертежу видно, что неравенство имеет смысл на промежутке [6 до + бесконечности)
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