Помогите пожалуйста! Тест. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? А. ??ля рыночной экономики характерно централизованное планирование производства. Б. Основой рыночной экономики является частная собственность на с...

Обществознание

Помогите пожалуйста! Тест. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? А. ??ля рыночной экономики характерно централизованное планирование производства. Б. Основой рыночной экономики является частная собственность на средства производства. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны В стране Z предприятия самостоятельно решают, что и сколько производить, ориентируясь на поведение и пристрастия потребителей. К какому типу хозяйственных систем можно отнести экономику страны Z? 1) плановому 2) командному 3) рыночному 4) традиционному Верны ли следующие суждения о закономерностях спроса и предложения? А. Чем более редким является предмет, тем, как правило, выше его цена. Б. Предметы первой необходимости имеют спрос даже при завышенных ценах на них. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Верны ли следующие суждения об ограниченных ресурсах? А. Экономическая деятельность происходит в условиях ограниченности ресурсов. Б. Общество стремится найти оптимальные пути распределения и использования ограниченных ресурсов. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Государство в рыночной экономике выполняет различные функции. Что относится к правовому регулированию экономической деятельности? 1) эмиссия денег 2) выплата пенсий и социальных пособий 3) принятие Налогового кодекса 4) введение в оборот новой денежной купюры Цена спортивного костюма – 3 тысячи рублей. Какая функция денег проявилась в данном примере? 1) средство накопления 2) средство обращения 3) мера стоимости 4) мировые деньги В государстве Z большинство предприятий находятся в частной собственности, но существуют государственные и муниципальные предприятия. Какой из названных экономической системе присущи такие отношения собственности? 1) традиционной 2) рыночной 3) командной 4) централизованной Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 1) прибыль 2) труд 3) налоги 4) зарплата

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