Составьте из слов предложения.прогуливалась,по,Ранним,Алла,утром,осенним,аллее,к??пил,на,Кирил,классе,в,пассажирский,билет,поезд вышли,на,перрон,Пассажиры шоссе,По,ехала,автобусов,колонна.
Русский язык
Составьте из слов предложения.прогуливалась,по,Ранним,Алла,утром,осенним,аллее,к??пил,на,Кирил,классе,в,пассажирский,билет,поезд вышли,на,перрон,Пассажиры шоссе,По,ехала,автобусов,колонна.
Ответ(ы):
Гость:
Ранним осенним утром Алла прогуливалась по аллее. Кирилл купил билет на поезд в пассажирском классе. Пассажиры вышли на перрон.
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