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Найдите разность 3дм 2см-2дм 6см задане 221всё
Математика
Найдите разность 3дм 2см-2дм 6см задане 221всё
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3дм2см-2 дм 6см=32 см-26 см=6см=0,6дм
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