Решить уравнение 2х-3х(х-1)=4+2(х-)
Алгебра
Решить уравнение 2х-3х(х-1)=4+2(х-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втрой скобке что от Х нужно отнять?)
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