Подберите слова к такой схеме _о_о_о_ надо 8 слов

Русский язык
Подберите слова к такой схеме _о_о_о_ надо 8 слов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Богомол, 2 городок, 3 волосок, 4 голосок, 5 колосок, 6 договор, 7 молоток, 8 носорог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите пожалуйста!Надо написать сообщение Листопадничек по окружающему миру.
Ответить
Физика
Перечислите тела, относительно которых при вращении карусели мальчик, сидящий на слоне, будет двигаться - ... находиться в состоянии покоя - ...
Ответить
Математика
Из 3 кубиков с ребром 8 сантиметров сложили параллелепипед каковы размеры паралле??епипеда длина ширина высота
Ответить
Окружающий мир
Что будет если в колбу с трубкой опустить горячию воду
Ответить
Математика
Проверьте что с этими гирьками можно взвесить груз от 1 до 23
Ответить