Подберите слова к такой схеме _о_о_о_ надо 8 слов
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Подберите слова к такой схеме _о_о_о_ надо 8 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Богомол, 2 городок, 3 волосок, 4 голосок, 5 колосок, 6 договор, 7 молоток, 8 носорог
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