Помогите пожалуйста!Надо написать сообщение Листопадничек по окружающему миру.
Окружающий мир
Помогите пожалуйста!Надо написать сообщение Листопадничек по окружающему миру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Центральной России, в основном, обитают два вида зайцев: русак и беляк. Беляк - типичный лесной житель. Он сторонится полей и пастбищ. Русак, напротив, обитатель открытых пространств. Поэтому в лесистой области русака сравнительно немного. Летом и русак, и беляк имеют практически одинаковый окрас. Зимой беляк становится белым, русак сохраняет свой прежний цвет. Его шкурка может иметь серый, черный и даже красноватый оттенок. Летом, когда эти зайцы практически одинаковы, русака отличают по верхней, более темной части хвоста, чего никогда не бывает у однотонного беляка. К тому же русак покрупнее, его вес достигает пяти килограммов, а беляк не тяжелее двух с половиной.
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