1 . К слову мир подбери и запиши однокоренные слова имя прилагательное глагол . 2 за??иши в таблицу родственные слова имя сущ имя прил глагол беговая ходить
Русский язык
1 . К слову мир подбери и запиши однокоренные слова имя прилагательное глагол . 2 за??иши в таблицу родственные слова имя сущ имя прил глагол беговая ходить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мир сущ, мирный прил., мириться глаг. Беговая прил., бег сущ., бегут глаг. Ходить глаг., ход сущ., ходовая прил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Физика
Перечислите тела, относительно которых при вращении карусели мальчик, сидящий на слоне, будет двигаться - ... находиться в состоянии покоя - ...
Математика
Из 3 кубиков с ребром 8 сантиметров сложили параллелепипед каковы размеры паралле??епипеда длина ширина высота
Окружающий мир