1 . К слову мир подбери и запиши однокоренные слова имя прилагательное глагол . 2 за??иши в таблицу родственные слова имя сущ имя прил глагол беговая ходить

Русский язык
1 . К слову мир подбери и запиши однокоренные слова имя прилагательное глагол . 2 за??иши в таблицу родственные слова имя сущ имя прил глагол беговая ходить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мир сущ, мирный прил., мириться глаг. Беговая прил., бег сущ., бегут глаг. Ходить глаг., ход сущ., ходовая прил.
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