1 . К слову мир подбери и запиши однокоренные слова имя прилагательное глагол . 2 за??иши в таблицу родственные слова имя сущ имя прил глагол беговая ходить

Русский язык

1 . К слову мир подбери и запиши однокоренные слова имя прилагательное глагол . 2 за??иши в таблицу родственные слова имя сущ имя прил глагол беговая ходить

Автор: Гость