Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. А) вспомнить Б) касание В) броситься Г) откликнуться
Русский язык
Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. А) вспомнить Б) касание В) броситься Г) откликнуться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) касание ( каскосн)
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