Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. А) вспомнить Б) касание В) броситься Г) откликнуться

Русский язык

Найдите слово с чередующейся безударной гласной в корне. А) вспомнить Б) касание В) броситься Г) откликнуться

Автор: Гость