Магазин продал 37 оди6аковых книг для школьников на сумму 499,5 р и 26 наборов открыток на сумму 117 р на сколько дороже книга, чем набор открыток
Математика
Магазин продал 37 оди6аковых книг для школьников на сумму 499,5 р и 26 наборов открыток на сумму 117 р на сколько дороже книга, чем набор открыток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)499,5:37=13,5 руб стоит 1 книга 2)117:2=4,5 руб стоит 1 набор 3)13,5-4,5=9 руб Ответ на 9 руб книга дороже открытки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 36 см. Ширина составляет 1/4 часть его длины. Найди периметр и площадь этого прямоугольника??? Помогите решить правильно....
Математика
Русский язык
Пользуясь этимологическим словарем , подготовьте устное выступление на тему: ист??рия слова привередливый.Только не много, чтобы написать.