Магазин продал 37 оди6аковых книг для школьников на сумму 499,5 р и 26 наборов открыток на сумму 117 р на сколько дороже книга, чем набор открыток

Математика

Магазин продал 37 оди6аковых книг для школьников на сумму 499,5 р и 26 наборов открыток на сумму 117 р на сколько дороже книга, чем набор открыток

Автор: Гость