Помогите решить две задачи пожалуйста
Математика
Помогите решить две задачи пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)112÷2=66-трав. 2)66×3=108-автоб. 3)112+66+108=286 -такси
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