Запишите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.

Математика

Запишите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.

Автор: Гость