Запишите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.
Математика
Запишите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/7=8 это первое,12/3=4
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