Журегы жарылу,буршык жару,бос сойлем,биыктен томендеу,кундык келтыру,аукымы кен,жузы жылы,береген адам,адепты бала.синонимдары калай?
Қазақ тiлi
Журегы жарылу,буршык жару,бос сойлем,биыктен томендеу,кундык келтыру,аукымы кен,жузы жылы,береген адам,адепты бала.синонимдары калай?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қорқу,гүлдеу ,көп сөйлеу,күмəндану,үлкен,жайдарлы немесе мейірімді ,жомарт,тəртіпті бала
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