Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр. Чему равна масса варенья в банке

Математика
Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр. Чему равна масса варенья в банке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*100=800 грамм масса восьми банок 4800-800=4000 грамм масса варенья  4000:8=500 грамм масса варенья в одной банке
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