Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр. Чему равна масса варенья в банке
Математика
Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр. Чему равна масса варенья в банке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*100=800 грамм масса восьми банок 4800-800=4000 грамм масса варенья 4000:8=500 грамм масса варенья в одной банке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Дынюмассой 8 килограмм разделили поровну между 15 школьниками ,а арбуз массой 11 килограмм разделили поровну между 20 школьниками Масса какого куск...