Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр. Чему равна масса варенья в банке

Математика

Масса 8 банок с вареньем весит 4кг800гр. Масса пустой банке весит 100гр. Чему равна масса варенья в банке

Автор: Гость