Дынюмассой 8 килограмм разделили поровну между 15 школьниками ,а арбуз массой 11 килограмм разделили поровну между 20 школьниками Масса какого куска больше арбуза или дыни

Математика
Дынюмассой 8 килограмм разделили поровну между 15 школьниками ,а арбуз массой 11 килограмм разделили поровну между 20 школьниками Масса какого куска больше арбуза или дыни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000:15=533,33 гр весит 1 долька дыни 11000 : 20 =550 гр весит 1 долька арбуза 550>533,33 масса арбуза больше массы дыни
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