Дынюмассой 8 килограмм разделили поровну между 15 школьниками ,а арбуз массой 11 килограмм разделили поровну между 20 школьниками Масса какого куска больше арбуза или дыни

Математика

Дынюмассой 8 килограмм разделили поровну между 15 школьниками ,а арбуз массой 11 килограмм разделили поровну между 20 школьниками Масса какого куска больше арбуза или дыни

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