49*(х-2)+14 ,11*(х+11)+34,32*(х+8)-90 уппростиье выражение пожалуйста помогите .
Математика
49*(х-2)+14 ,11*(х+11)+34,32*(х+8)-90 уппростиье выражение пожалуйста помогите .
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