За сколько времени ракета пройдет полностью шахту глубиной 150 метров если длина р??кеты 50 метров на сколько скорость 72 километров час Можно ли рассматривать ракету как материальную точку

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V = 72 км/ч = 20 м/с L1 =150 м L2 =50 м РЕШЕНИЕ хвост ракеты - на дне шахты глубина шахты 150 м время движения в шахте t =L1/v = 150/20 = 7.5 c можно ли рассматривать ракету как материальную точку? в данном случае размеры ракеты и шахты соизмеримы из условия 150/50 = 3 раз поэтому НЕЛЬЗЯ если ракета движется в космосе от планеты к планете, то можно, потому что расстояния значительно больше размеров ракеты