За сколько времени ракета пройдет полностью шахту глубиной 150 метров если длина р??кеты 50 метров на сколько скорость 72 километров час Можно ли рассматривать ракету как материальную точку

Физика
За сколько времени ракета пройдет полностью шахту глубиной 150 метров если длина р??кеты 50 метров на сколько скорость 72 километров час Можно ли рассматривать ракету как материальную точку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = 72 км/ч = 20 м/с L1 =150 м L2 =50 м РЕШЕНИЕ хвост ракеты - на дне шахты глубина шахты 150 м время движения в шахте  t =L1/v = 150/20 = 7.5 c можно  ли рассматривать  ракету  как материальную  точку? в данном случае размеры ракеты и шахты соизмеримы из условия 150/50 = 3 раз поэтому НЕЛЬЗЯ если ракета движется в космосе от планеты к планете, то можно, потому что расстояния значительно больше размеров ракеты
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