История ,10 класс,помогите!!!

История
История ,10 класс,помогите!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1905 2) Аграрный(земельный) 3)"Кровавое Воскресенье" 4) Георгия Гапона 5)Князь 6)Александр Григорьевич Булыгин 7)В Народе орган назывался "Булыгинская Дума" 8)в Санкт-Петербурге 9)Земельный Передел 10) Сергей Александрович 11) Боевая организация партии социалистов-революционеров(эсеры) 12)Революция 13)С.Ю.Витте 14)Манифест 17 Октября 15) Совет Министров 16)в Москву 17) в Октябре.
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