Помогите, пожалуйста. Что бы произошла, если бы духовного института общества не было?

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Их предназначение — удовлетворять важнейшие (фундаментальные) жизненные потребности общества. Их всего четыре, но ровно четыре и основных социальных института:институт семьи и брака — потребность в воспроизводстве людей,экономические институты — потребность в добывании средств к существованию,политические институты — потребность в безопасности и социальном порядке,духовные институты — потребность в решении духовных проблем, разработке и передаче новых знаний, социализация подрастающего поколения.Итак, первое и наиболее распространённое понимание социального института — приспособительное устройство общества, созданное для удовлетворения его важнейших потребностей и регулируемое сводом социальных норм.Институты возникли в глубокой древности. Производству учёные насчитывают 2 млн. лет, если за отправную точку брать первое орудие труда, созданное человеком. Семье антропологи отводят второе место и полагают, что нижняя граница проходит по отметке 500 тыс. лет.