Сделайте орфографический разбор со словами блещат. В синем море. сбегает

Гость: Гость:

Блещут(что делают?) -глагол. Н.ф. - Блистать, несовершеный вид; непереходный; невозратный; 1 спр. в синем море - (в каком?), В.п., ед.ч. сбегает - приставка "с", т.к. приставки "з" не существует. В корне "е", проверочное слово "бег"