Сделайте орфографический разбор со словами блещат. В синем море. сбегает

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Сделайте орфографический разбор со словами блещат. В синем море. сбегает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блещут(что делают?) -глагол. Н.ф. - Блистать, несовершеный вид; непереходный; невозратный; 1 спр. в синем море - (в каком?), В.п., ед.ч. сбегает - приставка "с", т.к. приставки "з" не существует. В корне "е", проверочное слово "бег"    
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