Расстояние между пристанями А и В равно 96 км. Из пристани А вниз по течению реки от??равили плот. Одновременно с этим из пристани В на встречу с плотом отплыыла моторная лодка и встретились с ним 4 ч. Какова собственная скорос...

Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 96 км. Из пристани А вниз по течению реки от??равили плот. Одновременно с этим из пристани В на встречу с плотом отплыыла моторная лодка и встретились с ним 4 ч. Какова собственная скорость (км/ч) лодки, если скорость течения реки равна 3км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть собственная скорость лодки х, тогда скорость против течению (х-3) скорость плота =скорости течения 3 км/ч имеем уравнение (х+х-3)*4=96 8х-12=96 8х=108 х=13,5
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