Расстояние между пристанями А и В равно 96 км. Из пристани А вниз по течению реки от??равили плот. Одновременно с этим из пристани В на встречу с плотом отплыыла моторная лодка и встретились с ним 4 ч. Какова собственная скорос...

Математика

Расстояние между пристанями А и В равно 96 км. Из пристани А вниз по течению реки от??равили плот. Одновременно с этим из пристани В на встречу с плотом отплыыла моторная лодка и встретились с ним 4 ч. Какова собственная скорость (км/ч) лодки, если скорость течения реки равна 3км/ч

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