Написать программу . дано трехзначное число. Определить чему равна последняя цифра .

Информатика
Написать программу . дано трехзначное число. Определить чему равна последняя цифра .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа на c++ #include <iostream>using namespace std;int main(){ int a = 0;  cin >> a;(вводим число) cout << a%10 << endl;(значит нахождение остатка от деления введенного числа на 10, в паскале бы выглядело так: a mod 10) }
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