Пользуясь этимологическим словарем , подготовьте устное выступление на тему: ист??рия слова привередливый.Только не много, чтобы написать.
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Пользуясь этимологическим словарем , подготовьте устное выступление на тему: ист??рия слова привередливый.Только не много, чтобы написать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образовано приставочным способом от прилагательного вередливый – "изнеженный, слабый", произведенного от сохранившегося в диалектах веред – "болячка", восходящего к той же основе, что и вред. Слова привередливый/правописание/ Значение 1.слишком разборчивый, требовательный, прихотливый, такой, которому трудно угодить Синонимы 1.частичн. : взыскательный, капризный, придирчивый, разборчивый, требовательный
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