Сообщение на тему: картина С. Баулина Церковь покрова на Нерли

Гость: Гость:

Великолепный храм изображён на картине Баулина. Окружённый водой, на холме , возвышается эта постройка. Баулину удалось передать всю красоту этого места.Белый храм с одним куполом и крестом , стремящимся всё выше. Дивное место. По одной только этой картине можно говорить, что Баулин был , безусловно, хорошим художником , мастером пейзажа соединённого с архитектурой . Небольшой , скромный храм Покрова изображён в мельчайших деталях , крупным планом, так , чтобы зритель мог увидеть всё в подробностях. Присмотревшись повнимательнее, можно увидеть и неприметные детали. Храм построен в живописном месте . Легенда гласит, что князь Боголюбский указал это место. Весной река разливается , и , чтобы воды Нерли не затрагивали постройку, она располагается на возвышенности.