Сообщение на тему: картина С. Баулина Церковь покрова на Нерли

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Сообщение на тему: картина С. Баулина Церковь покрова на Нерли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великолепный храм изображён на картине Баулина. Окружённый водой,  на холме , возвышается эта постройка. Баулину удалось передать всю красоту этого места.Белый храм с одним куполом и крестом , стремящимся всё выше. Дивное место.    По одной только этой картине можно говорить, что Баулин был , безусловно, хорошим художником , мастером пейзажа соединённого с архитектурой .    Небольшой , скромный храм Покрова изображён в мельчайших деталях , крупным планом, так , чтобы зритель мог увидеть всё в подробностях. Присмотревшись повнимательнее, можно увидеть и неприметные детали.   Храм построен в живописном месте . Легенда гласит, что князь Боголюбский указал это место. Весной река разливается , и , чтобы воды Нерли не затрагивали постройку, она располагается на возвышенности. 
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