Найдите среди чисел 1,4 , 1 2/5 , 28/20 , 1.04 ,1 6/15 , 7/5 , 35/30 , 1 2/7 равные SOS
Математика
Найдите среди чисел 1,4 , 1 2/5 , 28/20 , 1.04 ,1 6/15 , 7/5 , 35/30 , 1 2/7 равные SOS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ::1,4 и 28\20 .. =)
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