Найдите среднее арифметическое чисел: 1 7/36, 2 7/9 и 5 41/144
Математика
Найдите среднее арифметическое чисел: 1 7/36, 2 7/9 и 5 41/144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 7/36 + 2 7/9 + 5 41/144 = 1 28/144 + 2 112/144 + 5 28/144 = = 8 168/144 = 8 24/144 = 8 1/6 2) 8 1/6 : 3 = 49/18 = 2целых 13/18 Ответ: 2 13/18 - среднее арифметическое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Назвать буквы обозначающие гласные звуки.разделить их на две групы...буквы обозна??ающие твердость согласных звуков.....буквы обозначающие мягкость...
Математика
Другие предметы
Что можно подарить классной руководительнице 46 лет. Главное интересное и необычн??е. Цветы и шампанское писать не надо, это я и так знаю. Заранее ...