Найдите среднее арифметическое чисел: 1 7/36, 2 7/9 и 5 41/144

Математика
Найдите среднее арифметическое чисел: 1 7/36, 2 7/9 и 5 41/144
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 7/36 + 2 7/9 + 5 41/144 = 1 28/144 + 2 112/144 + 5 28/144 = = 8 168/144 = 8 24/144 = 8 1/6 2) 8 1/6 : 3 = 49/18 = 2целых 13/18 Ответ: 2 13/18 - среднее арифметическое.
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