Назвать буквы обозначающие гласные звуки.разделить их на две групы...буквы обозна??ающие твердость согласных звуков.....буквы обозначающие мягкость согласных звуков........назвать буквы обозначающие согласные звуки.разделить на...

Русский язык
Назвать буквы обозначающие гласные звуки.разделить их на две групы...буквы обозна??ающие твердость согласных звуков.....буквы обозначающие мягкость согласных звуков........назвать буквы обозначающие согласные звуки.разделить на две группы.....буквы обозначающие глухие согласные звуки......буквы обозначающие звонкие согласные звуки...........а о у ы н м л р в и е п к т с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквы обозначающие мягкость согласных это   е, е(уо), ю , я, и  остальные гласные обозначают твердость
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