Мнение об пушкине 2 или 3 предложения

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Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик. Александр Сергеевич Пушкин имеет репутацию великого или величайшего русского поэта[5]. Также Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка.