Почему в гору тяжелее идти чем с горы

Окружающий мир
Почему в гору тяжелее идти чем с горы
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Гость:
Из за того что человек напригается
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