Идейные искания и художественная культура помогите пожалуйста срочно

Гость: Гость:

Изобр. иск. НАПРАВЛЕНИЯ: абстракционизм ( в него входят:конструктивизм, супрематизма, дадизм). Представители: Малевич, Татлин. Также в НАПРАВЛЕНИЯХ- сюрреализм- представители -Дали Архитектура. Неоклассицизм- Майоль, Промышленный дизайн- тот же Татлин, М. ван дер Роэ и Ш. ле Корбюзье