Идейные искания и художественная культура помогите пожалуйста срочно
История
Идейные искания и художественная культура помогите пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изобр. иск. НАПРАВЛЕНИЯ: абстракционизм ( в него входят:конструктивизм, супрематизма, дадизм). Представители: Малевич, Татлин. Также в НАПРАВЛЕНИЯХ- сюрреализм- представители -Дали Архитектура. Неоклассицизм- Майоль, Промышленный дизайн- тот же Татлин, М. ван дер Роэ и Ш. ле Корбюзье
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