С какой силой действует гимнаст на эспандер, если удлинение его 4 пружин соединенных параллельно равно 5 см, а коэффициент жесткости каждой из пружин равен 1000 Н/м?

Физика
С какой силой действует гимнаст на эспандер, если удлинение его 4 пружин соединенных параллельно равно 5 см, а коэффициент жесткости каждой из пружин равен 1000 Н/м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При параллельном соединении пружин k=4*k1=4*1000=4000 Н/м F=k*x=4000*0,05=200 Н
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