С какой силой действует гимнаст на эспандер, если удлинение его 4 пружин соединенных параллельно равно 5 см, а коэффициент жесткости каждой из пружин равен 1000 Н/м?

Физика

С какой силой действует гимнаст на эспандер, если удлинение его 4 пружин соединенных параллельно равно 5 см, а коэффициент жесткости каждой из пружин равен 1000 Н/м?

Автор: Гость