Помогите пожалуйсто по русскому:Какие грамматические признаки имеет глагол как часть речи? Пожалуйсто помогите

Русский язык
Помогите пожалуйсто по русскому:Какие грамматические признаки имеет глагол как часть речи? Пожалуйсто помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол в предложении является сказуемым. Обозначает действие или состояние предмета. Отвечает на вопрос что делал? что сделал? Бывает совершенного и несовершенного видов.
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