Составить формулы двух изомеров и двух гомологов: 2 метил бутан
Химия
Составить формулы двух изомеров и двух гомологов: 2 метил бутан
Ответ(ы) на вопрос:
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CH3 - CH(CH3) - CH2 - CH3гомологи: CH4 - метан СН3-СН2-СН3 пропанизомеры: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 пентан СН3 - С(СН3)(СН3) - СН3 2,2-диметил пропан
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