Составить формулы двух изомеров и двух гомологов: 2 метил бутан

Химия
Составить формулы двух изомеров и двух гомологов: 2 метил бутан
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3 - CH(CH3) - CH2 - CH3гомологи:    CH4 - метан                    СН3-СН2-СН3   пропанизомеры:    CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2   пентан                   СН3 - С(СН3)(СН3) - СН3   2,2-диметил пропан

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