Морфологический разбор слова как части речи слово лисий
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Морфологический разбор слова как части речи слово лисий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисий-прилаг., притяжат., полная форма, употреблено в форме имен. пад., ед.ч., муж.р.
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