Какой европейский правитель связан со сказкой тысяча и одна ночь?
История
Какой европейский правитель связан со сказкой тысяча и одна ночь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник средневековой арабской и персидской литературы, собрание рассказов, обрамленное историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шехерезада (Шахразада).
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