Какой европейский правитель связан со сказкой тысяча и одна ночь?

История
Какой европейский правитель связан со сказкой тысяча и одна ночь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник средневековой арабской и  персидской литературы, собрание рассказов,  обрамленное историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени  Шехерезада (Шахразада).
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