Пожалуйста, выделите все причастия и причастные обороты в тексте "Свидетель судеб человеческих"

Гость: Гость:

1. за замерзшим, обнаженных, изображен, 2. нераскрытые, напоены, пугающей, припорошены 3. заснеженный 4. наклонной 5. пронизанный щемящим чувством душу -прич. оборот 6.стуженого 7. вспыхивающие на верхушках деревьев дальнего леса _ причаст.оборот; (поля) занесенные снегом - причаст. оборот 8. незащищенным 9.изображен, застывший и запорошенный,; с не протоптанными по снегу- причастн. оборот 10 отнесены 11 всеми оставленной