Краткое описание оперы Иван Суссанин

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Опера "Иван Сусанин" описывает подвиг и жертвенность русского народа, Сусанин - его яркий представитель, костромской крестьянин. Описывается время русско-польской войны. Композитор - Михаил Глинка, он входил в состав "Могучей кучки". Премьера оперы состоялась в 1836 году. Первоначально цензура изменила название оперы Глинки на "Жизнь за царя". Впоследствии произведение снова стало называться по версии автора - "Иван Сусанин".