Не имеют плоскостей симметрии в чашечке каких растений калужница, тюльпан, календула?
Биология
Не имеют плоскостей симметрии в чашечке каких растений калужница, тюльпан, календула?
Ответ(ы) на вопрос:
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Цветок — орган семенного размножения. В цветке различают следующие части (от периферии к центру):1) околоцветник;2) тычинки;3) пестик (или пестики).Если околоцветник состоит из чашечки и венчика, то его называют двойным, например у яблони, гороха, колокольчика, картофеля. Иногда околоцветник не разделен на чашечку и венчик. Такой околоцветник называется простым, например у тюльпана, ландыша, лука, дуба, березы. У некоторых растений нет околоцветника (цветки «голые»): верба, тополь.Если чашечка состоит из отдельных чашелистиков, ее называют раздельнолистной (дикая редька, земляника). Если чашелистики срастаются друг с другом, тогда чашечка сростнолистная (горох, гвоздика) Также и венчик может быть раздельнолепестным (яблоня, шиповник, лютик) и сростнолепестным ( колокольчик, табак, сирень).Если цветки имеют несколько плоскостей симметрии, то такие цветки называют правильными (лилия, гвоздика, огурцы). Иногда цветки имеют только одну плоскость симметрии. Такие цветки называют неправильными (шалфей, горох, львиный зев).Тычинка состоит из пыльника на тычиночной нити. Внутри пыльника образуется пыльца.Пестик состоит из рыльца, столбика и завязи. В завязи образуются семязачатки, из которых после опыления и оплодотворения — семена. Завязь бывает верхняя и нижняя. Верхняя завязь располагается выше остальных частей цветка. Она свободная, ее легко выделить из цветка. Цветки с верхней завязью — горох, картофель, редька, гвоздика. Нижняя завязь находится под остальными частями цветка и срастается с ними. Ее нельзя выделить, не разрушая цветок. Нижняя завязь — у падсолнечника, огурцов, колокольчика.Все части цветка находятся на цветоложе — осевой части цветка. Часто под цветком хорошо заметны цветоножки. Если цветоножки отсутствуют, цветки называются сидячими (подорожник)
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