Не имеют плоскостей симметрии в чашечке каких растений калужница, тюльпан, календула?

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Цветок — орган семенного размножения. В цветке раз­личают следующие части (от периферии к центру):1) околоцветник;2) тычинки;3) пестик (или пестики).Если околоцветник состоит из чашечки и венчика, то его называют двойным, например у яблони, гороха, коло­кольчика, картофеля. Иногда околоцветник не разделен на чашечку и венчик. Такой околоцветник называется про­стым, например у тюльпана, ландыша, лука, дуба, березы. У некоторых растений нет околоцветника (цветки «го­лые»): верба, тополь.Если чашечка состоит из отдельных чашелистиков, ее называют раздельнолистной (дикая редька, земляника). Если чашелистики срастаются друг с другом, тогда чашечка сростнолистная (горох, гвоздика) Также и венчик может быть раздельнолепестным (яблоня, шиповник, лютик) и сростнолепестным ( колокольчик, табак, сирень).Если цветки имеют несколько плоскостей симметрии, то такие цветки называют правильными (лилия, гвоздика, огурцы). Иногда цветки имеют только одну плоскость симметрии. Такие цветки называют неправильными (шал­фей, горох, львиный зев).Тычинка состоит из пыльника на тычиночной нити. Внутри пыльника образуется пыльца.Пестик состоит из рыльца, столбика и завязи. В завязи образуются семязачатки, из которых после опыления и оп­лодотворения — семена. Завязь бывает верхняя и нижняя. Верхняя завязь располагается выше остальных частей цвет­ка. Она свободная, ее легко выделить из цветка. Цветки с верхней завязью — горох, картофель, редька, гвоздика. Нижняя завязь находится под остальными частями цветка и срастается с ними. Ее нельзя выделить, не разрушая цве­ток. Нижняя завязь — у падсолнечника, огурцов, коло­кольчика.Все части цветка находятся на цветоложе — осевой час­ти цветка. Часто под цветком хорошо заметны цветоножки. Если цветоножки отсутствуют, цветки называются сидя­чими (подорожник)